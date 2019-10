Henry Keizer (dossier), dat was ons er wel eentje. De crematoriumcapo was manusje van alles van de vvd, zelfs voorzitter, en hij zal best veel voor die partij betekend hebben, maar 'de dikke die niet deugt' gaat uiteindelijk het graf in (of de oven, uiteraard) als iemand die zichzelf verrijkte met zijn aankoop van een crematiebedrijf - en toen werd hij maar kaltgestellt door de partij. Vervolgens kreeg het maatje van Mark Rutte ook nog eens het OM achter zich aan wegens oplichting en valsheid in geschrifte, al weerhield hem dat er niet van zichzelf (en vlak voor zijn dood) nog even een fraaie loonsverhoging te geven. Een beetje integer, dat kan niet, volgens de vvd. En eens temeer blijkt dat een beetje levend ook niet mogelijk is. Rip, ouwe.