Maar lang mocht het natuurlijk niet duren. Want populaire rockband Nickelback heeft er zelf natuurlijk ook wel iets over te zeggen. Maar goed, They Can't Stop All Of Us™, dus gelukkig hebben we de beelden nog en de shitposter-in-chief heeft ons lolletje du jour weer geleverd. Sowieso al geen zin in 2024 als Ivanka het stokje overneemt. Ze wordt een geweldige eerste vrouwelijke president natuurlijk, maar het decorumgebrek van haar vader zal ze nooit evenaren dus we vinden het nu al saai. Om dat op voorhand te compenseren na de breek een Nickelback-concert van een uur.

Maar goed, de Dems willen Trump dus formeel impeachen omdat hij belastinggeld gebruikt zou hebben om de Oekraïne tot een corruptie-onderzoek naar Joe Bidens zoon Hunter Biden te starten. Team Trumps antwoord daarop was een campagne die belichtte waar de Biden-schoenen nu precies wrongen. Joe Biden (seniel) zou gedreigd Oekraïne $1 miljard te ontzeggen tenzij ze de aanklager ontsloegen die zijn zoon Hunter onderzocht. Hunter stond namelijk voor $50.000 per maand (!) op de loonlijst van een Oekraïens gasbedrijf terwijl hij slechts beperkte expertise in dat land of in dat veld had, wat de suggestie wekte dat hij vooral toegang tot Amerika's politieke arena verkocht. De onderstaande foto uit 2014 met een Amerikaanse executive van Burisma Holdings maakt inmiddels onderdeel uit van de VITRIOOL OVER EN WEER.

I thought THIS was it. pic.twitter.com/0Epive0eLh — Joe Dan Gorman, Intellectual Froglegs (@JoeDanMedia) October 3, 2019

Hey, hij doet een Double Down, je verwacht het wel

Mosh pit!!!