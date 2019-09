ABN AMRO, dat voor 56% in handen is van de Nederlandse overheid, wordt ervan verdacht "gedurende een langere periode ongebruikelijke transacties niet, of niet op tijd heeft gemeld’. „De bank zou daarnaast geen of onvoldoende cliëntenonderzoek hebben gedaan en niet (tijdig) afscheid hebben genomen van klanten. Hierdoor heeft de bank de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) vermoedelijk overtreden. Het onderzoek startte naar aanleiding van een melding door DNB." De boefjes! Het lijkt voormalige staatsbank ING wel, dat vorig jaar nog 775 miljoen euro aan de overheid af mocht tikken als witwasboete. Daar was de Rijksschatkist trouwens maar wát blij mee. De bank laat weten de ontstane ophef te betreuren en dat onderzoek uit moet wijzen of zij zich in het geschetste beeld kunnen vinden. ABN AMRO's beurswaarde betreurt het trouwens allemaal ook, want die daalde in een dag met ruim 1,6 miljard euro. De slotkoers was gisteren nog €18,09 per aandeel, nu €16,50, een daling van bijna 9%.