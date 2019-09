Ook al verboten in Nederland. Wandelende parasols en koepeltentjes in gemeentehuizen, openbaar vervoer en pliesiebureaux. Het al 15 jaar ronddobberende Wetsvoorstel van Wilders voor een Beter Nederland werd deze zomer eindelijk van kracht. (Nu ja, kracht, het kabinet voerde het in, en ging vervolgens met reces cq zoek het maar lekker uit-vakantie). Grote steden onder leiding van Femke Halsema weigerden prompt om Het Boerkaverbod ten uitvoer te brengen wegens zo niet Amsterdams, en zelfs Verstandige Mensen riepen dingen als: Laat Gaan. Het Zijn Er Maar 300. Iets wat je nou nooit hoort over mensen met varkensmutsjes, Erkenbrandertjes of motorclubs. Ondertussen zijn er 35 INCIDENTEN met gezichtsbedekkende kledings gemeld sinds de invoering van de wet. Variërend van een volwassen kerel die de trein uitrende tot een online haatcampagne voor een BOA DIE HANDHAAFDE. Nou, daar gaat het vandaag dus over...

is wel zo