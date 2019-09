Wij zijn helaas niet meer in het bezit van een profiel op Superdudes maar er is vast wel iemand die even in de annalen kan duiken om deze haarscherp gedocumenteerde vunzige kneusjes te taggen. De aanstichters van diverse vechtpartijen tijdens het Utrechtse festival Vunzige Deuntjes op 10 augustus - als je met je vuisten in het rond gaat roffelen is het niet zo handig even daarvoor met je chagrijnige kop voor de partyfotograaf te poseren. De politie dreigde vorige week al 'zeer herkenbare beelden' naar buiten te brengen en het is inderdaad weer zeer herkenbaar. Wie Tijmen, Fred en Rikkert even een berichtje kan sturen dat ze zich moeten melden, dolletjes. Alle normale mensen die wél een leuk feestje kunnen vieren zonder met hun rattenjatten aan anderen te zitten zijn jullie eeuwig dankbaar. Nu al verkneukelen om het geteisem dat volgende week acte de prësence geeft in de Wanted Wednesday.

Update Wednesday: twee verdachten hebben zich binnen een paar uur na plaatsing gemeld.