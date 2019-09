Hee dat is best opvallend. Ondanks de landelijke linkshetze tegen de OudHollandschen Gehaktbal, de vele bloedirritante antisupermarkt Wakker Dier-spotjes op radio en televisie, én de vele BN-ers en infloejenzers die vijf keer per dag naar de Vega-slager bidden STIJGT DE VLEESCONSUMPTIE per persoon. Iedereen in Nederland eet 77,2 kilo vlees per jaar, en dat is best een hele grote ribeye. Allemaal de schuld van het mooie weer van 2018, want hoe meer zomerse dagen, hoe vaker u de barbecue aanslingert. En nu het allerbeste nieuws. Volgens de man van het wederbericht Gerrit Hiemstra krijgen we steeds meer zomerse dagen. Dus KOOPEENKOE en barbekjoe heel die mooie zomer van 2020. Zin in de toekomst!