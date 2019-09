Zonder Frenkie. Zonder Matthijs. Zonder Lasse. Maar met bankrekening voller dan het buikje van Marc Overmars alsmede een flinke dosis goed zin vanwege de inspirerende toespraak van onze moedige vorst, treden de elf Prinsjes van Erik ten Hag vanavond terug op het hoogste podium in het clubvoetbal, de Champions League. Iedereen die het een beetje kon bij tegenstander Lille OSC is de afgelopen zomer weggekocht, dus nu zijn er alleen een paar matige voetballers en nog veel matigere supporters over. Dat wordt een eitje voor Ziyech, Tadic en al die andere makkers die vorig jaar de halve finale haalden. Kijken doet u op het open net via het voor de gelegenheid geheel Jandino Asporaat vrije Veronica-kanaal van John de Mol. HUP AJAX!

1-0 Promes "17