"Get into the groove" - we horen het op de radio in de filmende auto wel zeggen, maar HOE kwam die Suzuki Swift in de groeven van deze spoorbrug bij Meppel? Gevalletje Google Maps iets te letterlijk volgen bij "sla hier rechtsaf"? Ongeluk gebeurde gisteren en in de berichtgeving was de bizarre brugmanoeuvre niet te zien. Deze beelden duiken vandaag op en nu zitten we met een fles pils in de pollekes en de poten op de bureaux elkaar aan te gapen terwijl de "HOE DAN?"-vraagtekens over de redactie fladderen. De automobiliste is overigens bijtijds & ongedeerd uitgestapt.