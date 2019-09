Drinkwater, de allerstomste gebiedende wijs ooit want we bepalen zelf wel of we dit keer zin in Fristi hebben. Enfin, volgens een of andere belangrijke studie (pdf) is het 'twee voor twaalf' voor onze gemeentepils en de bedrijven slaan 'groot alarm'. Het is de schuld van: nitraat, bestrijdingsmiddelen, oude bodemverontreinigingen, industriële stoffen, (dier)geneesmiddelen, geothermie, GenX, microplastics, nanomaterialen en, vanzelfsprekend, KLIMAATVERANDERING. Het is nog even zoeken hoe we deze nakende tragedie in de schoenen van Baudet/Wilders/rechts/Bolsonaro kunnen schuiven, maar belangrijk en zeer gevaarlijk is het op zeker. Mensen kom toch in godsnaam in actie voor de kwaliteit van ons drinkwater, anders gaan we er allemaal aan. Uitermate gewichtig advies na de Lees verder.