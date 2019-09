De GeenStijl Opsporingsdienst vraagt u aandacht voor het volgende. Drie erg toffe jongens hebben in Amsterdam een scooter in de gracht gesmeten. Ha-ha-ha erg grappig en stoer natuurlijk, heb je een mooi verhaal om aan Shirley te vertellen als ze op het punt staat met je in het fietsenhok te duiken, behalve natuurlijk dat de scooter als verloren beschouwd kan worden én de eigenaar 1500 euro bergingskosten moet betalen. Dubbel de zak. En zo werkt dat verdorie niet in dit land: we gaan die kosten met z'n allen verhalen op de drie verantwoordelijke sjakies. Dus bent u, of kent u, of misschien bent u wel papa of mama van, een van deze dappere dodo's: doe eens melden op [email protected] doen, en dan handelen we de zaak netjes af. Ingezonden mail NA DE KLIK.

Beste redactie,

Afgelopen week is mijn scooter in Amsterdam in het Amsterdamse grachten gegooid. Los van dit verlies van mijn scooter is het verplichte bergen van mijn scooter op kosten van de eigenaar. Dit gaat ook zo'n €1500 kosten omdat er naast een hijskraan ook een speciaal duikersteam moet komen. Daarom aan jullie het vriendelijke verzoek of jullie mij kunnen helpen met het identificeren van de daders. De buurman heeft camera's hangen en die heeft het hele voorval gefilmd. In de bijlage heb ik de beelden toegevoegd.

Zouden jullie alsjeblieft de kracht van GeenStijl kunnen gebruiken om dit ontzettende onrecht weer recht te zetten? Alvast dank voor jullie tijd en begrip!

Groet,

[NAW bekend bij redactie]