De vvd is 33 Kamerleden de grootste partij in ons parlement. Die hebben met zijn allen precies 0 (nul, geen, zero) vragen gesteld over de bemoeienis van het ministerie van V en J met het proces tegen Geert Wilders. Maar waarom eigenlijk? Is het omdat ze allemaal druk aan het Netflixen zijn? Of is het omdat het ministerie van Veiligheid en Justitie eigenlijk alleen maar is opgericht omdat de vvd dat wilde? Is het omdat dat gebeurde onder leiding van vvd-premier Mark Rutte? Of is het omdat de door en door verrotte cultuur op het ministerie ontstond onder leiding van vvd'er Opstelten? Is het omdat ze de hele dag allemaal malle plannetjes moeten bedenken om in de krant te staan? Of is het omdat vvd-Kamerleden geen vragen stellen, maar meeschrijven aan de antwoorden? Is het omdat het vvd-minister Opstelten was die zich bemoeide met het politieke proces tegen zijn politieke tegenstander? Is het omdat het wel erg gênant zou zijn als CDA-minister Grapperhaus daar last van zou krijgen? Of is het omdat hoe langer hoe meer duidelijk begint te worden dat ook Mark Rutte schuldig is aan het tegen alle wetten en ongeschreven regels indruisende verdonkeremanen van de waarheid? Of (haha) is het omdat ze zuinig zijn op de scheiding der machten? Zegt u het maar. Wij hebben geen idee.