Het is eventjes wachten. Maar dan heb je ook wat. In het jaar des heeren 2035 bereikt onze hoofdstad Amsterdam de magische grens van 1 MILJOEN INWONERS (CBS). In heel Nederlandje wonen volgens de prognose dan 18,3 miljoen mensen. In 2035 mag je trouwens "het jaar des heeren" niet meer zeggen van al die nieuwe Amsterdammers, en eigenlijk ook niet van die 300 oude Amsterdammers, die in een inmiddels afgehekt hoekje van de grachtengordel wonen.



De rest van Amsterdam woont in gigantische nieuwbouw-wijken die tussen Amsterdam en Zaandam, Purmerend, Volendam, Weesp en Hoofddorp zijn neergekwakt. Het Twiske, Het Ilperveld, Waterland-Oost zijn in 2035 stadsdelen van 020. Natura2000 is mooi, maar immigratie is beter, en toen we in 2026 moesten kiezen tussen stikstof en 500.000 extra woningen in Amsterdam-Overleek voor gevluchte Botswanezen werd het natuurlijk dat laatste.



In 2035 staat Schiphol III in de Beemster, een schitterend ovaal vliegveld voor Boeings op thorium. De flats in Amsterdam-Zuidoost (die in 2028 allemaal instortten door constructiefouten) zijn in 2035 herbouwd en twee keer zo hoog geworden voor gevluchte Nigerianen en Ghanezen, NGO City heet het nu in de volksmond.

Iedereen eet nog maar 1 aardappel en 1 spercieboon per dag. En na de landelijk ingevoerde ramadan (2029) is het feest want dan krijgt iedereen in de negende maanmaand drie doperwten extra. Van de enige voedselproducent die ons land nog heeft: Driekus Food Industries, in Noord-Groningen.

Zin in de toekomst!