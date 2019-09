We starten op de veel te veel rechte baan van Monza met Leclerc op pole, HAM op P2 en BOT op P3 na een kafkakwalificatie waarin het hele veld minus Leclerc & Sainz zich verkeken op de klok na een crash van Raikkonen. Max had bovendien 'no power, no power' tijdens de kwalificatie maar die start sowieso achteraan: voor de derde keer dit seizoen is er een nieuwe Honda-motor in zijn bolide gelepeld, dus grid penalty. De Spec-4 was in de vrije training wel bijna net zo snel als de Mercs en de Prancing Ponies, dus de nieuwe PU komt precies op tijd voor het snelste circuit van het seizoen. Als het nou ook nog een beetje wil regenen (kleine kans), kan de kouwe Spa-douche misschien weggespoeld worden vanmiddag. (Oh, en die sleeping policeman in Parabolica, waar een F3-coureur die naar een Italiaans biermerk vernoemd is een paar leuke flying snapshots van zichzelf liet maken voor de sobere slogans 'When you drink, never drive', is toch maar weggehaald.) Raceclipjes bij ZiggoF1 in de timeline, AutoBahn liveverslag in de leesverder, streams & TV komt u zelf wel uit. Forza, en zo!

Pirouette'je van Peronie