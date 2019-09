Het Openbaar Ministerie gaat Hero Brinkman (voor de jongere lezers: een soort Henk Otten, maar dan met meer wachtgeld) vervolgen vanwege het lekken van politie-informatie. Het moge immers bekend zijn: de politie pakt in dit land helemaal niemand op, behalve agenten die politie-informatie naar buiten brengen. Want moskeeën die banden hebben met terroristen zijn misschien erg, lekkende agenten vindt ons Openbaar Ministerie nog veel erger. "Hij riskeert een geldboete of gevangenisstraf van maximaal een jaar omdat hij een geheim waarvan hij weet dat hij dat uit hoofde van zijn ambt had moeten bewaren, heeft geopenbaard. Volgens een OM-woordvoerder is het nog niet duidelijk of Brinkman dit jaar nog voor de strafrechter moet verschijnen. „Dat hangt af van de beschikbare zittingsruimte.”" Wordt dus vervolgd.





UPDATE - Hero slaat terug!