Nou, die korpschef heeft vanachter zijn veilige bureautje schrijvend aan diversiteitsplannetjes wegens te wit en werkend aan zijn speech voor de volgende iftar afgedaan bij zijn makkers in het veld, bij de mensen die de kogels vangen, bij de mensen die, letterlijk en figuurlijk, de klappen krijgen. De Spotlight-redactie van De Telegraaf ging op onderzoek uit (inloggen op het interne politiecommunicatiekanaal) en vond uit dat het blauw op straat het ZAT is, dat oeverloze gelul voor de bühne over 'aanpakken van geweld tegen de politie'. In de praktijk gebeurt er toch niks, of te weinig, of te laat. En ze zijn niet alleen Akerboom (voor wie het kabinet trouwens sprongetjes moest maken om hem meer te laten verdienen dan 181.000 euro) zat, ze zijn de politiek ook zat. Veel geschreeuw, weinig wol. "De politiek stelt onze mensen teleur. Ze worden gestimuleerd om aangifte te doen, maar zien vervolgens de opvolging niet. En zolang er taakstraffen worden opgelegd voor mishandelingen van agenten, hebben de politiemensen ook geen vertrouwen in rechters", aldus voorzitter Rob den Besten van de Centrale Ondernemingsraad. Dus de volgende keer, als u uit de trouwstoet stapt om een agent op z'n hoofd te timmeren, denk dan eerst even aan de loze beloften, bureaucratische processen en slappe leidinggevenden die de agent voor z'n kiezen krijgt. Doe dus maar gewoon niet.