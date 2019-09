De MSC Gülsün, het grootste containerschip aller tijden ooit, opschepper met z'n gigantische anker, is vandaag gearriveerd in Rotterdam. Meneer ligt tot donderdag 16.00 uur bij de Tweede Maasvlakte (wie 'm wil zien moet dan bij de duinen van de Maasvlakte gaan staan om 'm te zien vertrekken). Het ding kan 24.000 containers meezeulen, is 12 meter diep, 62 meter breed en 4 bosbranden lang. Bovenstaande foto komt van deze webcam en het internet stroomt intussen ook vol met jubelende schepenspotters, die vanavond hun vrouw naar de breiclub sturen en zelf met een witte sportsok verdwijnen in de donkere kamer. Na de klik nog een filmpje + een obligatoir ANP-fotootje van twee meisjes in hoofddoekjes die het schip uitzwaaien. Zin om schepen achter te laten, nu.