Stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam (alom bekend vanwege monoculturaliteit) wil een nieuwe naam voor het Osdorpplein, want dit heeft kennelijk geen uitstraling. Al draagt een aap een gouden ring. Maar goed, voor je het weet stort GeenStijl zich erop. Dus als je op het Jules de Corte-uitkijkpunt staat en je kijkt uit over het Osdorpplein, wat ZIE je dan eigenlijk?

Hoe moet het Osdorpplein gaan heten? U moet kiezen Plein van de Hemelse Wrede

Hans Kazandbak

Leontien de Ruitercircuit

Gerrie Knetemannplein

Het Bloedrode Plein

The National Mall Shooting

Rolf Wouters Rotonde

Michael Jackson Square

Ferdi Vierklau Vierkant

Koud bier

Jan Peter Balkenende-plein

Plein van de Zaligheid

Rudi Lubbers Hoek

Michiel de Ruyter Park

Jos Verstappen Pitbox

6 Mei Plein



