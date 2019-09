Weet u wie pas echt een waardeloze totaalweggooier is? VVD-er Eric Wiebes. De minister van Aardbevings & Warmtepompen staat helemaal ONDERAAN de gezaghebbende lijst Mate van Vertrouwen van Maurice de Hond (pdf). U zou nog liever tegen 100.000 volt schrikdraad piesen dan Eric Wiebes op uw hond laten passen. Leen Eric Wiebes vijf euro, en u krijgt het nooit meer terug. Geef nooit je telefoonnummer aan Eric Wiebes. Staat Eric Wiebes te liften langs de snelweg, geef meteen gas en rij door. Want Eric Wiebes is de NOS op twee benen. Zelfs Buienradar is betrouwbaarderder alsdan Eric Wiebes. Er zijn mensen helemaal in Groningen gaan wonen om van Eric Wiebes af te zijn, en zelfs die mensen heeft Eric Wiebes nog belazerd. Wiebes, mensen. Van de VVD. Vertrouw hem niet.