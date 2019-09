Reaguurders, Koen, Koen, reaguurders. Vorige keer was het de anonieme DSI-operator Ed, en nu dus BSB-kapitein Koen. Kundig aan de tand gevoeld door een oud-AT-commandant Jeroen die eruit ziet als een soort hebbelijke versie van Arie Boomsma, en oud-MARSOF-commandant Marc Pollen, wiens schietbaan jullie ooit nog eigenhandig uit de klei Kickstartten. Driewerf de moeite waard natuurlijk, want dit zijn onze kinetische diplomaten, onze first to fight. Dus toon die champs wat liefde!