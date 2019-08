Zelfinzicht gaan we de beste man niet ontzeggen hoor. Voor het Lijst Mooie Lul-trekkersschap gaat Otten namelijk "op zoek naar een aansprekend gezicht".

En niet zomaar een gezicht, nee, een VROUWELIJK gezicht. "Er melden zich genoeg mensen, en niet de minsten”, zegt Otten, die de voorkeur heeft voor een vrouw als toekomstige lijsttrekker." Nou, best een mooi idee eigenlijk. Thier de uil, Henk Minerva zelf! Dus, in navolging van het Eerst Vrouwelijke Premier-topic, wie wordt de nieuwe van Henk? Beetje realistisch blijven wel hè! Overige suggesties welkom in comments.

Wie Wordt De Nieuwe Minerva? Nou? Kitty Herweijer, troonopvolgster Leon de Winter

Marie Hemelrijk, GS' trouwe zomerkracht

Eva Vlaardingerbroek, wil absoluut niet

Bernadette de Wit, vindt 1984 geen handleiding

Mirjam152, werkt toch al voor de overheid

Esther van Fenema, neemt het land in therapie

Elif Isitman, heeft al een baan



Poll is Verlopen.