Spotify heeft zo'n lijstje met flauwe als muziek verkochte peop naar buiten gebracht als 'Zomerhits van het Jaar'. Van die oneindig tot pulp vermalen dertien in een dozijn-ellende van Ed Sheeran en Shawn Mendes - die staan allebei niet in de GeenStijl Spotify-lijst van het beste nummer ooit dus die moeten sowieso oprotten (alleen dit is nog wel te pruimen, maar dat is louter omdat Bocelli zo'n 'Ndrangheta Gangster is). En dan zo'n Post Malone, met z'n stoere prikkeldraadje op z'n bakkes, spoel die ook maar door de plee. Justin Bieber, ook al zo'n mannendildo en Billie Eilish, nee dank je, we zijn geen vier meer. We bepalen zelf wel wat de grootste zomerhits van 2019 zijn, hoe de geur van jasmijn je neusgaten vult en hoe de rokjes steeds langer en zwarter worden om het moet van de profeet. LALALA VROLIJKE & LUCHTIGE ZOMERMUZIEK, NA DE KLIK.

I Prevail - Bow Down

De zomer komt naar je toe, al na de openingszin 'Get on your knees and bow down'. Het is alsof je met je Japanse vriendinnetje in de Haute-Garonne door een veld zonnebloemen loopt. Aan het einde van het veld staat een mevrouw met een Nivea-kraampje, je koopt zonnebrandcrème en je verdrinkt in de ogen van een wulpse Française - die parkeerwachter blijkt te zijn. En dan blus je de boel af met een fles calvados. Nou, en zo klinkt Bow Down.

Killswitch Engage - Unleashed

WELCOME TO THE MADNESSSSS. Eigenlijk is het een soort ode aan Scheveningen op een drukke dag. Iemand heeft het ooit bedacht en je weet ook niet zeker of je er zin in hebt, maar je hebt het warm en je moet. Nou en dan ben je er hoor, Scheveningen, een plek met een spectaculaire boulevard vol architectonische hoogstandjes - ware het niet dat de architect mogelijk zo blind was als Jules de Corte. Bovendien lopen er allemaal uitermate vervelende mensen in Scheveningen. Een soort Haagse Amsterdammers, de ergste soort.

Mallory Knox - White Lies

Komen de lui van Mallory Knox uit Amsterdam lezen ze NRC, waar ze eigenlijk geen zak van snappen maar dat is dan zo geinig op verjaardagen, zo van: "Ik lees NRC." Voorts wijzen ze elkaar op het koloniale verleden van hun streepjes t-shirts en doen ze boodschappen bij de Marqt, waarvan ze stiekem wel vinden dat die winkel kapot moet. Maar ze komen niet uit Nederland en dus maken ze een robbertje rockmuziek, en het voordeel van Engelse bandjes is dat ze doorgaans niet sterven aan het Syndroom van Di-rect. Mallory Knox met een van de zomerhitjes van het jaar, ga dat gewoon lekker luisteren in plaats van die larmoyante troep die hier in de hitlijsten hangt.

J. Cole - Middle Child

Alleen maar gitaren? Nee hoor, de grootste Amerikaanse woordkunstenaar van het moment (na Bob Dylan, uiteraard) heet Jermaine Lamarr Cole. Hij is geboren in Duitsland en dat maakt hem eigenlijk een soort van aartsvijand van ons koninkrijk, maar omdat hij een fraai moppie kan rappen is 'm dat vergeven. Vergeet A$AP Broekhoest, Drake en al die andere watjes die te schraal zijn een horloge te kopen, J. Cole is en was helemaal het mannetje, deze zomer.

Slipknot - Unsainted

Wat moeten we nog zeggen over Slipknot, een van de weinige bands met een eigen topicje op GeenStijl deze zomer? Nou dan, je waant je toch op een terras in Sevilla met een fles rode wijn voor je neus. En dan 's avonds naar een restaurant uit de collectie van Sierd de Vos, tapas eten, met het refrein van Unsainted in je kop. Aaaah, vakantie.

Lana Del Rey - Looking For America

Als wij hetero waren, dan waren we op Lana Del Rey. Lana Del Rey is je buurmeisje die op warme zomeravonden omgekeerde serenades brengt: dan staat ze uit haar zolderraam te zingen voor die geilneven daar beneden. Drink een cocktail, iets te zoet, iets te veel alcohol, doe je ogen dicht zodat je je lelijke vrouw niet ziet en denk aan een zomer met Lana Del Rey. Hallo.

Rammstein - Ausländer

Voor alle avonturiers, uiteraard, Rammstein, in de universele taal van de liefde. Voor iedereen ook die in de zomer op vakantie is gegaan naar Duitsland. Laat ze maar lachen, hoor. Prima riviertje, die Moezel, prima Spätlese ook, en als je goed zoekt kun je ook best goed bikken bij de buren. Je moet ze alleen niet bij ze in het krijt komen te staan, geef ze een vinger en ze nemen je hele land.

Volbeat - Last Day Under The Sun

Nu de zomer voorbij is nog snel dat luchtige hitje van Volbeat erin. Laatste dagje onder de zon. Snel nog die ballenknijper aan die je bij de E. Leclerc gekocht hebt omdat je een dag eerder nul op je rekest kreeg bij de piscine municipale. Nou dat hebben die Fransen geweten, want de laatste keer dat je schaamhaar een kapbeurt heeft gekregen leefde Pim Fortuyn nog. Dat allemaal terzijde, Last Day Under The Sun is een prima nummertje.

KoRn - You'll Never Find Me

De laatste keer dat we KoRn hebben geluisterd zal ergens rond 2000 zijn geweest, even na het uitbrengen van Issues. Sindsdien zijn de mannen uit Bakersfield wat van de radar verdwenen maar de eerste keer seks vergeet je ook niet. Daarom ook in deze lijst de nieuwe KoRn, het nieuwe album The Nothing komt volgende week uit en daar schrijven we t.z.t. wel een passende recensie over.

Ghost - Dance Macabre

Huh, maar dit steengoede nummertje is toch van dik tien jaar geleden? Dat klopt helemaal, en we hebben het deze zomer ook helemaal nergens gehoord, niet bij een strandtent, niet bij een hippe cocktailbar, niet tijdens het drinken van een avocadoshake in het park en niet bij een festival. En dat is een grove schande.