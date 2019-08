Dankzij die pr0nvideo van Dionne Staxxx die Dionne Stax kennelijk niet was (en vermoedelijk was Cumberto er ook helemaal niet bij) twijfelen we nu aan ALLES. Aarde rond/plat, was Pamela Anderson vroeger lekker, leeft Kurt Cobain nog. Dus als we nu keihard tegen onze huig gedeepfaked worden door een of andere hackmailer hebben we in ieder geval gelachen, maar iemand van xHamster is benieuwd of ze de vraag van onze onderzoeksredactie misschien hebben gemist. Maar belangrijker nog; 4522% stijging in de zoekopdrachten Dionne Stax! Dan hoef je dus nooit meer ergens aan te twijfelen Dionne zijnde, dan ben je gewoon een verschrikkelijke kampioene. Hamstermail na de klik!





Hi there!

Hope this email finds you well.



Just saw your publication about Dionne Stax and her fake porn movie https://www.geenstijl.nl/5149259/porno-film-dionne-stax-enorme-hit-op-internet/

In this article you reference to xHamster saying that the representatives had not respond to your inquiry.

This is really weird, as we haven't got any inquiries from you, so could you please let me know whom you contacted and when? The email would help a lot.

Meanwhile the searches for Dionne Stax on xHamster skyrocketed for the last 7 days, reaching up as high as 4522% (!).

Speaking of deep fakes, xHamster does not tolerate any, and our users usually report them with the "Deep fake" report button in the contact form https://xhamster.com/info/contact

Hope this helps!

Lynx

xHamster Communications Team