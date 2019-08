Heel Holland houdt van een half maandsalaris betalen om je auto kwijt te kunnen. Heel Holland houdt van dan maar met de trein gaan en dat dan de tunnel weer eens dicht is en je dikke vertraging krijgt. Heel Holland houdt van 35 minuten lopen naar de goede terminal. Heel Holland houdt van een uur in de rij voor de paspoortcontrole. Heel Holland houdt van een flesje water voor 4 euro. Heel Holland houdt van al die andere vakantiegangers die alvast lekker makkelijke kleding aangetrokken hebben. Heel Holland houdt van denken joh we halen wel wat te eten bij het volgende tentje en dat er dan opeens geen tentjes meer zijn alleen nog zo'n kraampje met een of andere kleffe wrap met onduidelijke vulling voor veel geld (duur eigenlijk, alles op Schiphol, red.). Heel Holland houdt van wegvliegen uit Nederland. En heel Holland houdt van weer thuiskomen. Heel Holland houdt van Schiphol.