Wij zijn bij Kinderen voor Kinderen na 1998 afgehaakt toen Elize van der Horst (dat is nu deze) iedereen op de kast kreeg met dat geklier met het sop, vlokken schuim en twee joekels van bobbels. Kennelijk had je ook iets van 'Onbewoond Eiland', waarin kinderen werd geleerd dat je helemaal niet hard hoeft te werken en dat er niet zoiets is als belastingen, ga gewoon onder een palmboom uit een kokosnoot zitten drinken - de rest haalt de financiële kastanjes wel uit het vuur. De nieuwe vriend van moeders, die man heeft het hartstikke zwaar, maar Kinderen voor Kinderen leert de luisteraars mama gewoon te claimen, zodat die nieuwe niks te vertellen heeft. Wat een ellende. Door het nummer 'Ouders te koop' staan er ineens allemaal ouders te koop op eBay. 'Haai-alarm', met de belanghebbende boodschap te stoppen met het jagen op haaien. NOU DAT TREFT NU HEBBEN ALLE KINDEREN VAN NEDERLAND HUN HARPOEN INGELEVERD. Heb je nog dat 'waanzinnig gedroomd'-gebeuren, waarin kinderen denken dat het normaal is om met cadeaus te worden overstroomd terwijl er ook heel veel mensen in Nederland zijn die niks te makken hebben. Ja hoe leg je dat uit aan kleine Bertje, als de vaste lasten de salarisinkomsten weer eens overstijgen?? En nu is er dus het nummer 'Reis Mee', alwaar kinderen op vakantie gaan en dan 'pizza, pasta en patat' vreten. EN DAAR IS NU OPHEF OVER. Ergens in de geschiedenis van dit land heeft een deel van de bevolking collectief een te grote met spijkers ingelegde dildo in de kont gestopt en dat schuurt als de neten, dus moet iedereen bij het minste of geringste MAUWEN. Over pizza, pasta en patat. Zin om te emigreren nu.