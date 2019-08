Het is een druk weekend voor de welpjes van scoutingclub Pegida, de volksmilitie bestaande uit Edwin Wagensveld en drie gekke bejaarden. Morgen is het sportdag in Eindhoven, vandaag tuigt het stel naar Den Haag om bivakmutsen uit te delen - u weet wel waarom. En waar hebben we het aan te danken, dat een volksnationalistische anti-islam-militie de barricades opgaat voor de integriteit van de bivakmuts, een gebeuren waar de vliegen van het andere kamp vast wel weer door worden aangetrokken en waardoor de stront van alle kanten de ventilator raakt en iedereen er schande over spreekt? Dat hebben we te danken aan uw eigenste aartslaffe regering, met het aannemen van een wet van iemand van wie ze eigenlijk geen wetten willen aannemen, een wet nadelig voor mensen voor wie ze eigenlijk helemaal geen nadelige wetten willen aannemen, waardoor iedereen nu gewoon maar een beetje lukraak kan kiezen welke wetten wel en welke wetten niet nagestreefd worden, en wie 'andere prioriteiten' heeft dan het nastreven van een wet: DAT IS OOK ALLEMAAL PRIMA. Ergo, nu provoceert iedereen elkaar de tent uit omdat die wetgeving en de nastreving ervan een onduidelijke clusterfuck is. Bedankt, kabinet, voor the monster you created.