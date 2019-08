Hallo mensen in Rotterdam en omstreken die onlangs opeens een papegaai ergens hebben zien verschijnen die daar helemaal niet hoort. Dat zou wel eens Pino de papegaai kunnen zijn van Rob's Dierenshop. En Pino de papegaai van Rob's Dierenshop is volgens onze linktipper niet zomaar een papegaai. "Hij hoorde gewoon bij het inventaris, was niet te koop, en iedere voorbijgaande winkelbezoeker werd door de vogel verwelkomd en verleid tot een knuffel en aai sessie." Extra stom dus, en extra reden om even goed te ZoekZoeken. Mugshots van de dieven (en van Pino) na de breek.

Dief (niet Pino)

Dief (niet Pino)

Dief (niet Pino)

Pino (niet de dief)