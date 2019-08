Kan zo niet langer mensen. Genderongelijkheid bij de draaitafels in de Amsterdamse clubs en dixos. Ongelofeloos anno 2019. Slechts ZEVENTIEN KOMMA 1 PROCENT van alle mannetjes van de radio in de hoofdstad is vrouw, zo blijkt uit schokkend onderzoek van Het Parool. Het wordt tijd voor Murder on the Dancefloor. Knoop ze op, die vuige plaatjesdraaiers met hun piemels. Pek & veren voor Hardwell, Martin Garrix, Ferry Corsten en noem ze allemaal maar op. (Complete Dodenlijst HIERRR.)

Dat wordt hakken vanavond!