Kucht een duim in een lange regenjas door onze brievenbus. Een door 'medewerkers van de Willem Arntz Hoeve' (=een onderdeel van de Panhuis-kliniek) te Den Dolder verspreide brief over een mogelijke aanslag, ramen en deuren gesloten houden, omdat een leipo met wapens door het bos gesjouwd zou hebben. Daar hebben medewerkers natuurlijk niks mee te maken, of ze zijn wel heel erg klunzig: zelfs Willem Arntsz (met sz) Hoeve is verkeerd gespeld en verder vallen vooral de malle opmaak, de overige fouten en de kneuterige zin 'zoals de naam van het dorp Den Dolder al aangeeft, lopen er veel dolle figuren in het dorp rond' op (niet dat het niet waar is, trouwens). De verspreider van de brief 'komt verward over', aldus ons contactpersoon, dus het lijkt gewoon 'weer' een simpele streek van een of andere Malle Eppie te zijn. Desalniettemin weer een druppeltje erbij voor de emmer die Den Dolder heet - wanneer ziet men eens dat het vermaledijde ding allang aan het overlopen is?