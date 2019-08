Het volk gooide en masse de kaartjes voor Lowlands over de schutting - het is hier tenslotte Nederland en wij zijn van suiker. Om dan een heel weekend bij Samantha op de bank te gaan zitten is ook een flinke opdracht, dus laten we dan maar gewoon een ander evenementje pakken, nietwaar? We hebben er een paar verzameld - voor de echte waaghalzen onder ons - en wie andere cultureel interessante weekendtips heeft mag ze, bij hoge uitzondering, gratis droppen in de als reclamezuil vermomde commentsectie van VVV-GeenStijl.

Dirkendag bij café Tante Pietje in Den Oever

Goed, je moet er Dirk voor heten, maar dan heb je ook wat. De Nationale Dirkendag in café Tante Pietje, alwaar Dirken uit binnen- en buitenland verzamelen om Nobelprijzen op te eisen. En zoals iedereen weet zijn de meeste mensen die Dirk heten enorm slimme, knappe en bovendien seksueel uitermate aantrekkelijke individuen. Dan denken jullie meteen aan Dirk Kuyt, maar vergis je niet: "De Dirken hebben volgens Burghout een paar dingen met elkaar gemeen. 'Ze eten haringen, drinken bier en roken sigaren. En voor de jongere Dirken is er een puntzak snoep'." Is dat van het leven genieten of wat? De Nationale Dirkendag mensen, haringen bier sigaren en snoep, alleen voor Dirken.

Countryfestival met DJ Wim, Sluis

Wim, het had zomaar je schoonvader kunnen zijn, of anders je buurman die altijd veel aandacht besteedt aan de hortensia in de voortuin. Nou mooi niet, Wim is een dj, dj Wim, en voor drie schamele eurootjes draait dj Wim de pannen van het dak tijdens Country Festival te Sluis. Als dat geen neuken wordt!

WK Mario Kart

Daar moet je vlug bij zijn want vandaag is de laatste dag. "Het lijkt een beetje op de kwalificatie bij de Formule 1. Het is best lastig", zegt een van de organisatoren. Zie je Max Verstappen al banaantjes en groene schildjes ontwijken op Rainbow Road? Nou dan. Topsport.

NK culinair bbq'en in Son en Breugel

Geniet ervan, nu het nog mag van Marianne Thieme. Het Nationaal Barbecuespektakel in Son en Breugel. Allemaal mensen die zich niet bemoeien met anderen, maar gewoon mensen die genieten van een lekker lapje vleesch. Met sterrenshit, dus niet van die laffe diepvriesfrikandellen van de Albert Heijn na een grillsessie van 100.000 graden zwart verkoold in je mik douwen. Je bent verdomme geen Ronaldo. Neen, het NK culinair lapjes vlees braden. Toefje van dit, snufje van dat, beetje zout en de winnaar kroont zich tot WBQA Nederlands culinair Barbecue Kampioen. What a time to barbecue alive.

Custom Car Meeting Helmond

Iedereen zich altijd maar afvragen hoe het kan dat er mensen in Helmond terecht weten te komen. Nou, dat komt dus door auto's, in casu oude auto's. Die staan dan een beetje met z'n allen op een plein, er zijn hapjes en drankjes en er is bier, en na afloop gaan de mensen in de auto's weer weg uit Helmond, ver weg, zoals het hoort.

Jubileumfeest Handbalvereniging Duiven

Kijk, het is geen atletiekvereniging dus drugs zal er waarschijnlijk wel niet te verkrijgen zijn, maar de handbalvereniging in Duiven bestaat veertig jaar. En bij de handbalvereniging in Duiven gaan plezier, gezelligheid, saamhorigheid en prestatie hand in hand. En om dat te vieren is er een dwaze jubileumavond, met champagne, coke, strippers en kaviaar. Mwoah, die laatste vier dingen misschien niet, maar een dolle boel wordt het sowieso gek!

Biljarttoernooi 't Paradies Roermond

Okee okee, het toernooi vindt weliswaar pas plaats in 2024, maar dan heb je nu alvast de keus om in 2024 mee te doen - badummmm tsj. En na deftig onderzoek van onze Spotlight-afdeling blijkt er elke werkdag wat te biljarten, dus als je om 13.00 uur naar de Munsterstraat in Roermond gaat is de kans aanwezig dat er wel iemand is om een robbertje mee te stoeien.

Jazz Comes to Town Epe

Je moeder is ook je zus, maar Epe is dat imago in rap tempo van zich af aan het schudden. Tegenwoordig heeft iedereen het alleen nog maar over wilde zwijnen. De Wilde Zwijnen van Epe, een soort Uilen van Minerva, maar dan zonder het boreale randje - shit is real. De arme beestjes worden trouwens bij bosjes neergeschoten. Enfin, nu we dat zijpaadje bewandeld hebben, moeten we het natuurlijk hebben over het jaarlijkse Jazzfestival. De geur van vergankelijkheid komt je tegemoet als je al slalommend door de grijze zee terug moet naar de bar om te vragen of ze je pils nog een beetje willen afvullen, maar lekker dronken worden is zeker mogelijk. Zie je in Epe!

Augst Cultuurfestival Berg aan de Maas

"Vier dagen lang valt er dan van alles te zien en te beleven in het dorp tussen Maas en Julianakanaal. Het hoogtepunt is ongetwijfeld de altijd veel publiek trekkende Culturele Stoet die op zondagmiddag door de straten trekt." Plots klinkt de optie om zonder zwemdiploma in de Maas te springen niet meer zo aantrekkelijk, omdat je ook gewoon de Culturele Stoet kunt aanschouwen. Is het toeval dat Culturele Stoet is geschreven met kapitalen, Culturele Stoet? Nee, natuurlijk niet, hier leeft het volk het hele jaar naartoe. De Culturele Stoet in Berg aan de Maas, met twee dik- en dikverdiende hoofdletters.