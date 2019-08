Allemaal even een minuut stilte voor alle dappere ambtenaren die voor een hongerloontje hun leven op het spel zetten, door voor u de kastanjes uit het vuur te halen in Brussel. [...] Een bakje patat in de kantine van het Europees Parlement kost tegenwoordig 2,50 euro en ze zijn WOEDEND. Vergeet die pulsvissers uit Urk die voor honderdduizenden euro's het schip in gaan. Vergeet de Gelderse boeren die kapot gaan door regeltjes, quota en subsidies. Vergeet de vrachtwagenchauffeurs uit Overijssel die hun levenswerk moeten stoppen door oneerlijke concurrentie. Vergeet de gewone burger die 'een kopje koffie per dag' betaalt, zelf nauwelijks rond kan komen en meer meer meer kwijt is bij zijn wekelijkse rondje boodschappen. De échte slachtoffers zitten in Brussel. Ze moeten al op een houtje bijten, die arme europarlementariërs, en dan wordt de patat ook nog eens duurder. Het is een schande, dat is wat het is.