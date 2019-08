Gaat lekker in Klabamsterdam. Voor de vierde keer in vijf dagen fluiten de kogels in het rond en voor de miljoenste keer in een paar jaar hangt er een eitje aan een klink. Bühneburgemeester F. Halsema is kennelijk op verkansie, iftarvereniging De Politie is druk met het offerfeest en D66-belangenclub Rechterlijke Macht zegt wel dat ze er iets aan gaan doen maar pakkans is toch 0 - en dan kun je altijd nog zeggen dat je spijt hebt en dan is het ook okee. En zo is het roerend in de thee gezellig wachten tot er keer een verdwaalde 7.62x39 in het knappe gezicht van een onschuldig kindje knapt, alvorens iedereen schande van spreekt van de manier waarop Amsterdam is verworden tot Little Caracas. JOEHOE, GEMEENTE AMSTERDAM. Er vliegen dagelijks kogels door de lieve stad en het gebeurt NÚ. Doe eens optreden doen.