En wie kreeg er een free pass? Juist.

Terwijl de Boerkabuddies bij het Haagse Homomonument KOMO-monument hun onvrijheid bepleiten samen met alle gebruikelijke verdachten (letterlijk, want hierrr zien we behalve de poreuze porem van Maiwand de VVD'er ook Dr. Kromzwaard - lawaaiblouse met salafibaardje en bomrugzak - handjes schudden met Syriëganger Moussa "Abou Ilias" Lghoul, en Edje Wagensveld was er ook), wordt één tegendemonstrant WEL keihard gehandhaafd. Een man met een bivakmuts en een Tommy Robinson t-shirt wordt door twee dappere politiemensen AANGEHOUDEN en afgevoerd uit het Haage Centraal Station. ZEG. Op welke grond geschiedt deze aanhouding? De wet gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding kent alleen een boetesanctie van 150 euro...

Goeie vraag, antwoord is 'Nee, natuurlijk niet'