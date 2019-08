Duitsers. Ze stonden een keer aan de poort, je kunt erg lachen om hun humor, ze spreken de taal van de liefde, hun favoriete sport is koilen graben, ze staan met z'n allen met de Tabbert op de camping en als het even kan schijten ze onze dorpjes finaal onder met hun vieze poep. HUH WAT? Nou dit. Groot regionaal leed in Wilsum, een dorpje aan de IJssel. Buitenlandse vissers halen ónze vis uit de IJssel en ondertussen doen ze grote bah. Opruimen ho maar. "Ik spreek de vissers, vaak rijden ze in auto's met Duits kenteken maar spreken ze Russisch, er ook op aan. Ik ben dat inmiddels wel een beetje zat", zegt een buurtbewoner. RUSSISCHE DUITSERS POEPEN NEDERLAND ONDER. Zou Poetin het pikken als wij met z'n allen dat Rode Plein van 'm gaan zitten volkleien? Nou dan, naar de hooivorken mensen. Dit is het moment om je land te verdedigen.