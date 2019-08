We geloven er nog wel in We geloofden er nog wel in

”De meeste dromen zijn bedrog”, zong een wijs man ooit. Maar we durven nog wel te dromen hoor. Maxxie is in zijn Red Bull de concurrentie aan het slopen. Eén uitvalbeurtje Lewis. Dan gaat-ie choken. En dan worden WE gewoon nog kampioen. Wereldkampioen! In Hongarije heeft Verstappen alvast een goede kans op de zege, om zo zijn achterstand op Hamilton te verkleinen. Vanaf pole, de eerste keer in zijn loopbaan, dus pak bier & chips & chauvinootjes en enjoy the show. Fijne autotweets na het klikje - live op tv kijken moet bij de fanboys van Ziggo. Hup.

UPDATE 16u45: Helaas. Max 2e. Zenuwslopende race met spectaculaire strijd om P1 eindigt in zwaarbevochten hoogste plek op podium voor Hamilton, die op drie ronden voor de finish voorbij Verstappen wist te steken dankzij een strategische éxtra pit-stop. Verstappen haalde daarna nog ff verse banden en pakt nog wel de snelste ronde. Had Max ook een extra stop moeten doen?