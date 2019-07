Dus wij het internet afstruinen voor een kruimeltje nieuws hier en daar. Valt ons oog ineens op een blote mannenbips op de voorpagina van Omroep West; helemaal getriggerd natuurlijk, en uiteraard ook meteen cognitieve kortsluiting te pakken. Harig. Spletig. Alles. Niet dat een kontje zo bijzonder is maar de strategie van de fotokeuze intrigeert ons des te meer. Enfin, voordat we een weloverwogen oordeel kunnen geven over de keuzes van de Haagse beeldredactie eerst even uitzoeken welke foto's men gebruikt bij ándere nieuwsartikelen over naaktlopers... Na de klik!

Okee weer zo'n dirty ass kont

Grapje met een slang was wel leuk geweest

Hier hadden we graag een foto van een olifant gezien

Wisla Krakow-hooligan

"HARDLOPEN"? Wat is dat nou Omroep West???

Theo en Yvonne ineens wereldberoemd in Zuid-Holland

"Ligt er toevallig nog een foto in het archief, Jannes?"

GAAAAAP