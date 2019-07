Amsterdam/GS Meteo Desk - De klimaatwaanzin maakt opnieuw een slachtoffer. Acteur Ramsey Nasr is op Facebook al zijn geloofwaardigheid verloren na een wanhopig en licht waanzinnig pleidooi voor de strafbaarstelling van "klimaatontkennen" en "klimaatverzieken". Om zijn vertwijfeling kracht bij te zetten, redeneert de acteur: "Haatzaaien is strafbaar. Wildplassen ook. Waarom dit dan niet?" Omdat we niet zo goed weten wat we met deze snel om zich heen grijpende moraalwaanzin aan moeten, hebben we voor de lol de woorden "klimaatonkenners" en "klimaatverziekers" vervangen door "salafisten" en "jihadisten", en dan is de vraag eigenlijk net zo gerechtvaardigd. Your move, Moeder Aarde! (via)