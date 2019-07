Vroeger had je Michael Schumacher. Dat was weliswaar een druif, maar ook een uitstekend coureur. Schumi had een broer, Ralf, iets minder lul, maar ook een coureur van niks. "Ja hoi ik ben Ralf, ook Formule 1-coureur, mag ik ook gratis eten in dit restaurant?" - "Nee Ralf, jij moet gewoon betalen." Nou ja, en vroeger had je ook Heinz-Harald Frentzen. Geen lul, geen goede coureur, maar wel een coole gele auto. Vroeger had je ook nog Adrian Sutil, die reed voor Spyker, en Nico Rosberg, die had altijd bonje met Lewis. Vroeger had je ook Stefan Bellof, maar die ging dood op de baan, en Nick Heidfeld, en dat was een stofzuigerzak van een rijder maar hij maakte nog weleens een toffe crash. Dat was allemaal vroeger. Tegenwoordig hebben Ze Germans alleen nog Nico Hülkenberg, dat is een soort vershoudfolie: het is er wel maar dan moet je wel erg goed kijken. En Sebastian Vettel, die zaniken en drammen tot kunst heeft verheven en verder een beetje Ferrari's in de prak rijdt. Derhalve, vandaag, mogelijk dan toch, de zwanenzang van de Duitse Grand Prix-racerij, de misschien wel ALLERLAATSTE Grand Prix van Duitsland, met Max Verstappen startend op P2, naast die doodvermoeiende Mercedes van Lewis. ZIN IN! Hup Max, livetweets na de klik!

PS. REGEN?

UPDATE: NATTE BAAN

UPDATE: WAT EEN RACE! MAX VERSTAPPEN WINT (met vijf pitstops) KNETTERGEKKE RACE OP HOCKENHEIM! Vettel huilbroek van 20 naar 2. KVYAT derde. Bottas raus. Hamilton scheisse. Renaults stuk. Mooi man.