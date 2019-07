Ajax ajax ajax! Amsterdam hooligans heujjj vechten voor je stad Ajax slaan op trommels!!! NEEEEE BOEREN BOEREN! PSV! Eindhovuuuuuuh! Eindhovuuuuuuuuh! Eindhovuh we LOVE YOU! Eindhovuh de gekste van het láááánd! .... Boeren stinken naar plas! NEGENTIG MINUTEN LANG VOOR ONZE CLUB UIT AMSTERDAM lalalalala! Kom dan... Kom dan... Grote bek achter het hek! Joduh.... JODUH AJAX AJAX! Boeruh boeruh scheids is blinde homo!

Zoooooo wat hebben we het gemist dat volwassen kerels zich ineens gedragen als debieltjes van drie. Derhalve zijn we superblij dat het Nederlandse voetbalseizoen weer gaat beginnen, gras onder de noppen schaafplekken op de poten bier in de kantine, en wel met een wedstrijd tussen landskampioen Ajax en bekerwinnaar Ajax (PSV mag meedoen als invaller). Dat wordt 3-0 voor Ajax, Promes scoort en Mark van Bommel moet huilen - live op FOX.