De mussen vallen van het dak, iedereen zweten als een otter en je kan een eitje bakken op de doellat van het goaltje in je tuin. Niks geen weer om te voetballen. Maar Ajax en PSV gaat het doen hoor, dappere strijders, de wedstrijd tussen de landskampioen en bekerwinnaar, al won Ajax beide prijzen vorig jaar en is PSV dus figurant in een Amsterdams feestje. Dat gaan ze ook deze wedstrijd zijn: Ajax wint met 3-0, Lasse Schöne benut een vrije trap en na afloop zaagt iedereen aan de stoelpoten van Mark van Bommel nog voordat het seizoen überhaupt is begonnen. En dan nu, vort, het zwembad in. Inzetten kan HIERRR.