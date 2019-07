Topickanon Joe Rogan aan tafel met 's lands laatste laatste hoop. Op 21 december neemt Rico het voor de tweede keer op tegen Badr H. en we zijn vooral bang dat hij ditmaal niet z'n arm blesseert en Rico wel de ring uit trapmept. Bovenstaand de tien minuutjes waarin Rico over de aanstaande pot praat, onderstaand over wat we hier natuurlijk allang wisten: vechten is een denksport, net als darten. Want Rico heeft altijd meer gas in de tank dan z'n tegenstander, en daar richt hij zijn spel dan ook op in. Hele aflevering, na de breek!