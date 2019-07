Uitermate fraaie rectificatie in de onvolprezen New York Times over het geslacht van Frans Timmermans, opgeduikeld door de al even onvolprezen Koning van de Algarve Don Arturo; belanghebbende materie waar vele belangrijke sprekers alsook knappe koppen in de diverse debatcentra in The Big Apple hun licht over hebben laten schijnen. De inhoud van het onderbroekje van Frans Timmermans. In dit artikel werd Frans Timmermans aanvankelijk 'een vrouw' genoemd. Dus die onderzoeksredactie factchecken. Blijkt hij toch zomaar 'een man' te zijn. Nou dus de grootste en beste krant ter wereld rectificeren natuurlijk. Kunnen ze ons veel vertellen, maar Feminist Frans kiest potverdorie zélf wel hoe het zich laat noemen door die malle burgervreters.

Mr. Timmermans is also a real man, not a parody

Or is he? Twitteraars denken massaal dat Frenske een parodie is naar aanleiding van een uitermate kitcherige Rutger Hauer-tweet waar zelfs Jeroen Krabbé (die zo bij Jinek om Hauer zit te rouwen) zich voor zou schamen. Maar 't is hem écht - lol.