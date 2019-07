We zagen een Toto-banner en we dachten 'Huh het is midden juli nu al weer voetbal?' en verdomd: de Europaklasse begint tegenwoordig al terwijl Nederland nog in de zomerfile rond Parijs staat. Nou ja met een beetje 4G kijk je gewoon mee in de auto, op camping of aan de costa en waarom ook niet: het is zomer, de bbq gloeit en het bier staat koud, en bovenal is het gewoon weer met 11 mannen tegen 11 mannen die rennen rennen rennen met hun lul dus je hoeft ook niet meer te doen alsof je dat karbauwengeklungel van de deernes echt wel heus heul goed vond, hoor. Bijkomend voordeel is dat je dus ook gewoon weer "Die trage faalhaas bakt er helemaal niks van, wat een lul!" kan roepen als iemand als een zak sla staat te spelen want bij mannen is dat geen seksisme terwijl "Die trage trut trapt er weer eens overheen" de hele huiskamer in angst (m) en hevige verontwaardiging (v) stil deed vallen tijdens het vrouwenvoetbal, en je de rest van de avond je eigen bier moest halen & bitterballen moest bakken. NOU, MOOI DAT HET VOORBIJ IS, vanavond gewoon weer op mannenzender Veronica, mannenvoetbal met mannen die een mannenleague spelen. Allemaal als één man achter PSV versus [iets met een Zwitserse stad, opzoeken - vR.]

UPDATE: 3-2 spektakelstuk.