Hallo burgers die best wel eens beetje meer dankbaar mogen zijn tegen hun Brusselse overlords. Kijk nou wat ze in het Europees Parlement weer voor geweldigs voor u hebben geregeld: zwemwater. Voordat de Europese Unie bestond was er natuurlijk nergens veilig zwemwater, en waren er al helemaal geen van onze belastingcenten betaalde voorlichters van een nepparlement die elke beslissing die het neemt bejubelen als de beste uitvinding sinds het gesneden brood. Wat hebben we het toch fijn mensen en wat is het toch goed dat de social media managers van het Europees Parlement ons daar op wijzen. Brussel bedankt!

Alleen maar blije burgers!

LOL @ oud tweetje