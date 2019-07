Bij zijn rechtszaak deed Panhuis al een heleboel huilie-huilie over de hardhandige manier waarop hij werd aangehouden door de politie. Bij de arrestatie liep hij wat bulten, schrammen en een auwie aan zijn schouder op en zo gaan we in dit land niet met zieke verkrachters en gruwelijke moordenaars van onschuldige jonge vrouwen om. Dus heeft het Amsterdamse (waar anders?) gerechtshof bepaald dat de politiemensen die Panhuis hebben opgepakt, zich voor een rechter moeten verantwoorden voor het uitvoeren van hun functie. De tbs'er heeft namelijk een klacht ingediend tegen vijf leden van het arrestatieteam, en moordenaars hebben nou eenmaal ook rechten. Stel dat ie tijdens zijn 28 jaar in de gevangenis naar droomt van de gemuilkorfde hond die bij hem achterin de arrestantenwagen zat, en die ze dicht bij Panhuis hielden om hem te dwingen om te vertellen waar hij Anne Faber verstopt had. Dat kan natuurlijk niet. VOOR HET HEKJE DIE DIENDERS! Hadden ze 'm nou maar meteen in een Henriquez Houdgreep genomen...

Update: NOS leest alleen het persbericht, RTL las de hele uitspraak van de rechter. Zoek de verschillen (en zie de misleiding van de voorlichters).