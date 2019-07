Na, zij het schoorvoetend, NRC Handelsblad heeft nu ook de andere kwaliteitskrant van Nederland stelling genomen in de kwestie omtrent enkele tweets van Donald Trump. @ANWBverkeer laat via twitter in niet mis te verstane bewoording (vert.: LEUGENAAR!!!!!!!) weten geen fan te zijn van de Amerikaanse president. Het schijnt dan ook dat Trump zijn bandenspanning niet regelmatig controleert en hij heeft een keer de Wegenwacht langs laten komen omdat hij niet weg kon rijden terwijl zijn handrem er nog op stond. Niet gek dat het je dan als webcaremedewerker af en toe te veel wordt. Tip van het Stijlloze Verkeersbureau: gaat u in het buitenland de elektronische snelweg op, vergeet dan uw gevarendriehoek niet.