Stierenvechten in Spanje. Het is inmiddels best wel correct om daar kritisch op te zijn, of gewoon helemaal tegen. Nou, dan deugen wij ook maar een rondje mee, want die rundermarteling is echt een middeleeuwse praktijk die ons recht in de paëlla doet kotsen. Maar wat we gewend zijn, ook bij kritische beschouwingen op bepaalde praktijken, is dat er meestal een verzacht, en dus vertekend, beeld bij geplaatst wordt. Denk: vaccinatieberichtgeving met foto's van huilende kinderen die een injectienaald in de arm krijgen, in plaats van een foto van kinderen die bedekt zijn onder mazelen, of aan de tubes en buisjes hangen wegens kinkhoest. Bij stierenvechtverhalen altijd dezelfde mechaniek: tip top gekledere torero's, feestende meute, mooie Spaanse straatbeelden. Want anders krijg je boze brieven van gekwetste suikerbeestjes die geen felrealisme in hun nieuwsfeed pruimen. Fukdat. Zoem eens in op de stier, die daar ligt weg te kwijnen in pijn en bloed en nodeloos lijden na een marteling. Bij dezen, niet voor zwakke magen, maar wel omdat het moet. Hoog tijd voor een Tachtigjarige Oorlog tegen dat torerotuig!

Video afkomstig van het Comité Anti Stierenvechten. Volledige persbericht, voor de volledigheid, na de breek.

Wreedheden Pamplona naar buiten gebracht

• Met een video van extreme wreedheid, informeert de campagne "In Pamplona, het bloed rent met jou" over het internationaal onbekende feit dat de stieren die deelnemen aan de stierenrennen erna een bloederig lot tegemoet gaan in de arena.

• Deze tweede editie van de campagne zal in eerste instantie worden verspreid in Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Het vraagt het publiek om niet deel te nemen aan wrede evenementen met stieren en ook vraagt het de gemeenteraad van Pamplona de stierengevechten van de San Fermin feesten te stoppen.

Madrid, 15 juli 2019.

Dierenbeschermingsorganisaties AnimalGuardians en het Platform La Tortura no Es Cultura (LTNEC) waar de Nederandse organisatie Comité Anti Stierenvechten deel van uitmaakt, lanceren vandaag een video die de verschrikkelijke doodstrijd toont die de stieren die 's morgens deelnemen aan de stierenrennen in de avond in de arena ondergaan.

De video onthult onmiskenbaar de rauwheid van het lot van deze stieren, dat voor veel mensen onbekend is, vooral buiten Spanje. Met close-ups van het stierengevecht is de trage kwelling die ze ondergaan te zien. Onder meer is te zien dat er tranen in hun ogen schieten, ze opspringen als reactie op de stekende pijn van de banderillas, en bloed overgeven.

De organisaties vragen burgers om niet deel te nemen aan deze wrede evenementen en te schrijven naar de gemeente van Pamplona om de stierengevechten tijdens de San Fermín-festiviteiten te stoppen.

De campagne is vertaald in het Engels, Frans, Italiaans en Duits en zal internationaal worden verspreid met de medewerking van lokale organisaties. In een eerste fase zal deze worden gelanceerd in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en andere landen zullen later komen.

"Het is niet mogelijk een vredige samenleving vrij van geweld op te bouwen zonder eerst een einde te maken aan bloedige evenementen. We hebben al gezien hoe geweld in voorgaande jaren tot meer geweld leidt. Dit jaar zijn er in Pamplona in slechts 3 dagen 6 aanklachten gedaan wegens seksueel misbruik. Dit is een gevolg van "alles mag" waarin machismo, bloed, alcohol en de dood algemeen geaccepteerd zijn. Niets om trots op te zijn als Spanjaarden. Daarom vragen we dat op zijn minst het meest bloedige deel van het stierenvechten wordt gestopt "- bevestigt Marta Esteban, internationaal directeur van Animal Guardians.

"De stieren lijden niet alleen onder de stress en letsel door de stierenrennen, maar worden nadien op een verschrikkelijke manier in de stierenvechtarena gemarteld. De wereld moet die duistere kant van de festiviteiten van San Fermín kennen. Daarom vragen we burgers van over de hele wereld om hier niet aan deel te nemen en zich te mobiliseren om deze dieren te helpen, niet om hen in de steek te laten en de gemeenteraad van Pamplona te vragen om het stierengevecht te schrappen.”