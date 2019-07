Het zal u evenveel verbazen als het onszelf verbaast, maar we komen soms zowaar buiten. Daarbij koesteren we ook nog altijd de hoop dat onze reaguurders tóch geen AI bots zijn en er daadwerkelijk een gezicht achter die namen zit. Dus, GeenStijl klapt de laptops dicht en gooit de wapenkamer open, want WE GAAN PAINTBALLEN, en wel met ú!

Wanneer: zaterdag 31 augustus van 10u00 tot 23u00.

Waar: Paintball Spaarnwoude (boven Haarlem).

Kosten: 59,50 piek, inclusief 200 kogels, 6 bier (of prik) en een door Koop een Koe geleverd carnivorenfestijn na afloop van het vergeweld.

Hoe: Meld jezelf (of een team aan) via dit aanmonsterformulier.

Argumenten die je moeder tot toestemming kunnen bewegen:

- Je wordt een keer ontvangen door mensen die het wel leuk vinden je te ontmoeten.

- Je beweegt en ook nog eens buiten.

- Je dient een dag lang in het keurkorps van het internet.

- Je mag in 2020 meelopen met veteranendag.

Nee, maar even serieus nu. Wat is GeenStijl zonder het roze bataljon? We zouden het ENIG vinden met z'n allen 1 dagje offline te gaan en elkaar naar goed gebruik de bek vol te schieten. Prinsen van Oranje, see you in the field! P.S. Premium leden krijgen meer verf!