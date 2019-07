Strijdbaarheid en idealen, mooie combi. Maar het zijn verwarrende tijden en we vragen ons bij deze dame, gespot op een verwerpelijke fijnstofbom op de boot [opklik voor groot] waarmee ze op het centrum van Amsterdam af koerst, af hoe diep de idealen gaan. Of kijken we hier naar een millenniale modegrill van iemand die haar extreemlinkse opvattingen draagt volgens hetzelfde mechanisme als een Primark-puber die Nirvana-shirts koopt voor de coolfactor maar zonder ooit van Kurt Cobain gehoord te hebben?

Het bandje van dit buitenbeentje is overigens de Málaga Fighters (blauwe sticker rechterzijkant), of is dat geen Zuid-Europees muziekcollectief? Verder is ze tegen dierproeven, wekt ze de indruk geheelonthouder te zijn en voert ze duidelijk zichtbaar het logo van de licht gewelddadige, extreemlinkse "Antifascistische Actie Amsterdam" - de KKK aan het begin van het alfabet, met zwarte hoodies en zakdoeken in plaats van wit beddengoed ter vermomming.

Toch matcht het allemaal niet. De agressie knalt van de stickerset af, en het meiske heeft hele stoere blijfvanmijnlijf-spikes op haar jas, maar ze verstopt zich tegelijkertijd wel achter een windschermpje. Ook de beenwarmers zijn best aandoenlijk, zeker met dit weer. En die jas, is dat nepleer, qua vegan-proof diervriendelijke uitdossing? Zelfde vraag voor de schoudertas. Het "Italian Lifestyle" op de helm maakt het mismatchende modebeeld wel mooi af, zeker met die pluk veel te roodgeverfd haar er onder.

Het aloude krakers-adagium "Hun wetten, niet de onze" geldt kennelijk niet voor appen achter het stuur, getuige de smartphonehouder in waterdichte uitvoering. Stoere leuzen zijn leuk, maar het hoeft geen 95 euro te kosten natuurlijk. En hoezo een smartphone, eigenlijk? Hebben extreemlinkse stickerstrijders dan geen problemen meer met de überkapitalistische verdienmodellen of de quasistasipraktijken van de Googles van deze wereld?

Alors. We zijn niet overtuigd. Haal dat windschermpje weg en die geveinsde idealen zijn zo vervlogen. En dat "Tegen nazi's". Zijn we dat niet feitelijk allemaal?