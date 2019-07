"Dan maar ik afgemaakt, okee prima, maar het probleem meneer, dat blijft." Nou, dat credo gold dus eventjes niet voor een menneke dat ter hoogte van het 24 Oktoberplein ineens haatdemocraat Gökmen Tanis door de tram zag stuiven. "Een jonge kerel trok een andere man naar zich toe en gebruikte hem als menselijk schild", zo blijkt volgens Elsevier uit de strikt geheime trambeelden - de 74-jarige man die bij de aanslag om het leven kwam is niet degene die als menselijk schild werd gebruikt. Enfin, nu verwacht niemand dat je op zo'n moment de toffe jongen gaat uithangen en met je knokkels op zoek gaat naar het plekje tussen de ogen van Tanis, maar iemand anders in de slangenkuil gooien is wel erg, eh, ondemocratisch. Nou ja, als je 's avonds maar gewoon lekker kan slapen he. 's Ochtends met het goede been uit bed, lekker broodje hagelslag erbij, kopje thee, jezelf schouderklopjes geven, je weet toch.

UPDATE: Iemand van het Openbaar Ministerie: "Wij gaan hier niet op in. Tijdens een inhoudelijke zitting zal besproken worden wat er op de beelden te zien is. Ik kan het bevestigen noch ontkennen."