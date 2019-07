Ik snap het niet helemaal. Waren er nou meer politieke partijen voor dit overleg met Halsema uitgenodigd, en is alleen DENK komen opdagen? Niets aan de hand, lijkt me. Of zijn andere politieke partijen niet uitgenodigd, maar alleen DENK wel? Lijkt me schandalig.

Verder, het is m.i. een beetje een troebel verhaal aan het worden: AIVD beschuldigt die school van salafisme of salafistische tendensen, maar dat kan toch niet echt hard worden gemaakt; wel de beschuldigingen van slecht financieel beleid en vriendjespolitiek of corruptie, of wat dan ook (is me ook niet helemaal duidelijk); wel ontslaat de school zelf een leerkracht die in de klas reclame voor het salafisme maakte, of een haatprediker aanbeval, of zoiets.

In ieder geval, het lijkt mij geen frisse school, allemaal op zijn minst tamelijk orthodoxe moslims op een kluitje, en het bericht in Elsevier geeft toch te denken:

"Als de rechter donderdag toestemming geeft om een negatief rapport van de Onderwijsinspectie over het Cornelius Haga Lyceum te publiceren, wil minister Arie Slob (ChristenUnie) het bestuur van de school dwingen om op te stappen"

Dus er is een negatief rapport, en dit dan:

"Het schoolbestuur is woedend en spreekt van een ‘dictatuur’."

Dat is toch wel een gotspe. Als dat bestuur wil weten wat echte dictaturen zijn, moeten ze eens een kijkje gaan nemen in al die islamitische heilstaten waar ze vandaan zijn gekomen.